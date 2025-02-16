Росіяни створили новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід та проводить таємні атаки по всій Європі. Про це у суботу, 15 лютого, повідомила американська газета The Wall Street Journal з посиланням на представників західної розвідки.

За даними розвідників, департамент був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом, він включає ветеранів деяких із найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки. Базується підрозділ в штабі російської військової розвідки на околиці Москви. Його операції включали спроби вбивства, диверсії та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки.

«Кремль вважає Захід співучасником атак України на Росію. Йдеться начебто про підрив трубопроводу Nord Stream, вбивства високопосадовців у Москві та удари з використанням західних ракет великої дальності», – йдеться у матеріалі.

Вважають, що новий відділ, відомий представникам західної розвідки під абревіатурою SSD, стоїть за безліччю недавніх нападів на Захід, зокрема, спробу вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL.

Західна розвідка повідомляє, що SSD має три широкі завдання:

здійснення вбивств і диверсій за кордоном,

проникнення в західні компанії та університети,

вербування та навчання іноземних агентів.

За даними видання, керують діяльністю департаменту генерал-полковник Андрєй Авер'янов та його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко.

«Ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США», – додають у матеріалі.

Раніше стало відомо, що у лавах консервативної партії «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» в інтересах Росії діяв шпигун.

У Нідерландах за підозрою в промисловому шпигунстві затримали 43-річного громадянина Росії. Зловмисник кілька років брав участь у схемі, що допомагала росіянам обходити санкції.