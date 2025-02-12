Василь Малюк особисто затримав російського шпигуна

У середу, 12 лютого, СБУ викрила та затримала російського шпигуна у своїх лавах, який передавав окупантам інформацію. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, зрадник передавав росіянам конфіденційну інформацію Служби безпеки. Для його затримання СБУ проводила контррозвідувальні заходи, а в затриманні зловмисника взяв участь голова СБУ Василь Малюк.

«За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», – повідомив Василь Малюк.

За словами голови СБУ, через зрадника вдалося тривалий час контрольовано передавати росіянам дезінформацію. Спочатку це відбувалося в межах контррозвідки, а згодом – в межах кримінального провадження. Зазначається, що СБУ вдалося зафіксувати 14 випадків зливу інформації з боку фігуранта. Про перебіг операції Малюк особисто докладав президенту Володимиру Зеленському.

За словами Малюка, посадовець очолював Штаб антитерористичного центру з 2016 року. Імені зрадника в СБУ не уточнили, втім, за даними hromadske, йдеться про полковника Дмитра Козюру.

Про деталі спецоперації СБУ пообіцяла повідомити згодом.