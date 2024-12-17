Деякі з агентів виявилися дезертирами, яких завербували росіяни

Служба безпеки України нейтралізувала найбільшу мережу російських агентів, які намагалися виявити розташування наданих західними партнерами винищувачів F-16. Частину з угруповання складали дезертири, яких завербували росіяни, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 17 грудня.

Правоохоронці викрили 12 ворожих агентів та їхніх інформаторів, які діяли окремо один від одного та підпорядковувалися керівнику угруповання, який перебував у Дніпропетровській області. Для конспірації чоловік використовував підроблені документи.

До шпигунської мережі залучили спільників з п’ятьох областей України:

Запоріжжя

Харківщини

Сумщини

Миколаївщини

Одещини

«У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16. Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що серед шпигунів були дезертири з українського війська. За даними слідства, росіяни завербували їх, коли ті переховувалися від правосуддя.

Шпигуни використовували своїх знайомих, зокрема, українських військовослужбовців, які перебували на прифронтових територіях. Після отриманої інформації зловмисники здійснювали дорозвідку, а згодом звітували керівнику угруповання. Той, своєю чергою, передавав інформацію російському куратору.

Організатора та спільників оперативно затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі тривають заходи з притягнення до відповідальності інших спільників у шпигунській мережі.