Зловмисників затримлих в їх помешканні

Працівники поліції спільно з Службою безпеки України затримали двох чоловіків в Тернополі, які виконували завдання спецслужб РФ на Тернопільщині. Один з них – це житель Тернополя, а інший – переселенець з Маріуполя, в якого батько залишився на окупованій стороні. 20-річний та 23-річний чоловіки за гроші мали підпалювати критично важливі об’єкти на залізниці, трансформаторні підстанції та адмінбудівлі, а також організувати вибухи на залізничних коліях у західних областях України. За це представники ФСБ платили їм по 1000 доларів за кожне виконане завдання.

В ніч 30 листопада до поліцейських надійшов виклик від працівників ДСНС про можливий підпал сільської ради в селі Петриків неподалік від Тернополя. Рятувальники розповіли, що будівля загорілася від розлитої через вікно горючої суміші. Поліцейські оперативно почали пошуки причетних до підпалу зловмисників, повідомили в поліції Тернопільщини. Паліїв знайшли швидко – ними виявилися двоє 20-річних мешканців Тернополя. Один з них – уродженець Маріуполя. На окупованій території залишився його батько. Інший – родом із Підволочиська Тернопільського району. В обласному центрі жили на орендованих квартирах.

Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Михайла Шмиглика, фігуранти, підозрювані у підпалі, виявилися найманцями спецслужб РФ. Було встановлено, що молодих людей завербувало ФСБ через Telegram-канал.

В СБУ Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що затримали двох чоловіків 30 листопада в Тернополі.

«Зловмисники мали підпалити приміщення однієї із сільських рад неподалік Тернополя. За його виконання та фіксацію на відео своїх дій молодикам обіцяли перерахувати винагороду у розмірі 1000 доларів», – повідомили в СБУ Тернопільщини у вівторок, 3 грудня.

У паліїв під час обшуку вилучили мобільні телефони, на яких зберігалися детальні інструкції замовника щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху). Слідчий суддя обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Додамо, що від початку року на Тернопільщині працівники СБУ та поліції затримали три групи підпалювачів. Перші намагалися спалити релейні шафи «Укрзалізниці» поблизу Тернополя. Одного з групи, неповнолітнього, суд засудив до 3 років позбавлення волі, його напарника – до 10 років позбавлення волі. Інші здійснили підпал авто військовослужбовців. Судові процеси щодо цього випадку ще тривають.