В суді хлопець повністю визнав свою вину і пообіцяв, що більше такого не робитиме

На Тернопільщині засудили неповнолітнього за підпал залізничного обладнання за вказівкою ФСБ. Хлопець та ще один чоловік разом спалювали релейні шафи Укрзалізниці на території Збаразької громади, їх розшукали та затримали поліцейські. В суді хлопець повністю визнав свою вину і пообіцяв, що більше такого не робитиме. Суддя призначив йому рік умовного покарання. Суд над його повнолітнім спільником досі триває.

Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що 17-річний студент Кременецького професійного ліцею, житель с. Залісці, Збаразького району разом з 20-річним спільником 8 лютого 2024 року зустрілися в Тернополі. Вони домовилися, що на замовлення невідомих осіб за гроші знищать обладнання на залізниці.

У вироку Тернопільського міськрайонного суду від 25 березня зазначено, неповнолітній розповів, що завдання про навмисний підпал релейних шаф Укрзалізниці він отримав через Telegram. 9 лютого близько 6:00 17-річний та 20-річний тернопільчанини за допомогою розпалюючої суміші підпалили обладнання на залізничному перегоні «Тернопіль - Збараж», що в межах с. Шляхтинці Байковецької територіальної громади. За це вони отримали 9800 грн на криптогаманець.

Такі дії завдали шкоди Укрзалізниці на суму 564,40 грн. Неповнолітній обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний визнав винним хлопця за двома кримінальними статтями і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 3 роки. Однак звільнив неповнолітнього від відбування покарання встановивши 2 роки іспитового строку. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

Додамо, що судовий процес над 20-річним чоловіком, який також причетний до підпалу обладнання Укрзалізниці, триває. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.