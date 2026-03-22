Поліція повідомляла, що підпал вчинили хлопці віком 17 та 20 років на замовлення росіян

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив позов «Укрзалізниці» до жителя Тернопільщини, який разом зі спільником знищив релейну шафу на замовлення росіян. Хлопець уже отримав вирок суду, тож його зобов’язали відшкодувати 370 тис. грн.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, «Укрзалізниця» звернулась із позовом до мешканця Тернопільщини, який разом із товаришем підпалив релейну шафу на залізничному перегоні у межах села Шляхтинці Байковецької громади Тернопільщині. Випадок стався у лютому 2024 року, на той час відповідач був неповнолітнім. Поліція повідомляла, що підпал вчинили хлопці віком 17 та 20 років на замовлення росіян.

У березні 2024 року неповнолітньому палію винесли вирок, призначивши умовне покарання. «Укрзалізниця» повідомила, що через підпал їй завдали матеріальних збитків на 741 тис. грн. Оскільки один із паліїв уже отримав вирок, то залізниця звернулась до суду, щоб стягнути з нього половину завданих збитків (370 тис. грн). Іншу половину має відшкодувати другий підозрюваний, коли йому винесуть вирок.

Житель Тернопільщини на засідання суду не прийшов, але подав заяву про розгляд позову без його присутності, позовні вимоги визнає.

Суддя Петро Стельмащук розглянув усі матеріали та аргументи, задовольнивши позов «Укрзалізниці». Відповідач має відшкодувати підприємству 370 тис. грн завданої шкоди. Рішення ще можна оскаржити.