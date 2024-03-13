За підпал релейних шаф один з хлопців отримав 9 тис. грн

На Тернопільщині двоє місцевих жителів навмисно знищували обладнання Укрзалізниці на замовлення спецслужб Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 20-річний житель Кременецького району і його неповнолітній товариш. За дві знищені релейні шафи на залізниці хлопці отримали 9 тис. гривень.

До співробітників поліції в м. Збараж звернувся диспетчер Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку Укрзалізниці. Чоловік розповів, що помітив загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці. На місце викликали рятувальників, які загасили вогонь. На місце прибули також і поліцейські, встановили, що спецобладнання підпалили навмисно, щоб зупинити рух потягів. Це б призвело до транспортного колапсу на залізниці, адже пристрої регулюють світлофори на коліях.

Під час розшуків оперативники управління карного розшуку, працівники Збаразького відділення поліції та співробітники СБУ встановили двох хлопців, які причетні до підпалу релейних шаф. Це – двоє жителів Кременецького району віком 20 та 17 років.

«20-річний тернопільчанин через месенджер отримав “замовлення” від невідомої особи на знищення залізничного обладнання. Зловмисник скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. До “справи” житель Кременеччини залучив неповнолітнього товариша. За допомогою викрутки вони зламали дверцята релейної шафи, облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс сигнальної установки», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 13 березня.

Щоб отримати винагороду, хлопці результати своєї роботи зняли на мобільний телефон та відзвітували замовнику в месенджер. За це на банківську картку 20-річний чоловік отримав 9 тисяч гривень. За оперативною інформацією, замовник перераховував виконавцям кошти через криптогаманці, які використовуються представниками російської спецслужби.

«Під час розслідування та обшуків за місцем проживання зловмисників, поліцейські та працівники СБУ також встановили, що наприкінці 2023 року 20-річний хлопець підпалив ще й релейну шафу на залізничному перегоні неподалік Тернополя», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Правоохоронці виявили та вилучили одяг та взуття, в якому зловмисники вчиняли злочини, викрутки, мобільні телефони з доказами переписки з «замовником».

Обом хлопцям слідчі оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 277 (Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів). Також вирішується питання про повідомлення підозри 20-річному жителю Кременеччини за ч. 1 ст. 304 КК України (Втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність). Хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його неповнолітньому спільнику – особисте зобов’язання. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.