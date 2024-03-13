Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

У Балаклії, що на Харківщині, співробітники Служби безпеки України затримали чергову російську поплічницю. За даними слідчих, жінка передавала окупантам інформацію про бойові позиції Сил оборони напередодні звільнення області. Про це у середу, 13 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, зрадниця – місцева жителька, яка після окупації частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області. Вона співпрацювала з росіянами з червня по вересень 2022 року. Для окупантів жінка розвідувала геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку. Крім того, вона доповідала росіянам про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Переписка жінки з російським зв'язковим

Для збору інформації колаборантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Потім надсилала фотографії та текстовий опис зв’язковому російської розвідки. Зв’язковим був однокласник жінки, який на той час перебував у складі окупаційного МВС Росії у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора.

«У подальшому отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося», – повідомили у СБУ.

Після звільнення Харківщини фігурантка намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором. Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії, встановили її місцеперебування та затримали.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням. Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.