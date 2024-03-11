Затриманій загрожує довічне ув'язнення

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України затримали дружину колишнього члена «Партії регіонів», який до 2015 року очолював місцеву райраду. За даними слідчих, жінка збирала розвіддані для ФСБ та виправдовувала збройну агресію Росії. Про це у понеділок, 11 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, колаборантка з анонімного акаунту в «Однокласниках» закликала підтримувати російського диктатора Владіміра Путіна та виправдовувала вторгнення російської армії в Україну.

За даними прокуратури, підозрювана – жителька міста Гайсин. У 2023 році вона зв’язалася з представником країни-агресора та почала співпрацювати з російською спецслужбою.

Для росіян колаборантка намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів. Крім того, зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські військові, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

«З липня по жовтень 2023 року підозрювана щонайменше вісім разів передала російському кураторові дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні. Ці дані ворог використовував для нанесення ударів», – повідомили у прокуратурі.

Жінку викрили співробітники СБУ. Під час обшуків у її помешканні правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану;

розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади;

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни;

повторне виправдовування агресії Росії проти України та глорифікація її учасників.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозрювана Світлана Сікорська\ Фото «Українській правді» надали джерела

Зазначимо, що у правоохоронних органах ім’я підозрюваної не називають. За даними «Української правди», йдеться про жінку на ім’я Світлана Сікорська.