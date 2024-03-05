Затриманому загрожує довічне ув'язнення

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського агента. Чоловік планував підірвати місцеве відділення пошти. Про це у вівторок, 5 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, вибуховий пристрій чоловік виготовив самостійно за інструкцією, яку він отримав від російської спецслужби. Вибухівку зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити до вантажного відділення одного з поштових операторів. Для конспірації чоловік планував доправити посилку до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника.

«Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка. За наявними даними, окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у під час розслідування Служба безпеки встановила, що за завданням росіян колаборант також мав виявити місця зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

«Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти Сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях», – зазначили у СБУ.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ). Для цього росіяни залучили знайомого зрадника – мешканця з тимчасово окупованої частини регіону.

«У подальшому ворожий агент отримав через зв’язкового завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки. Комунікацію між собою здійснювали через популярний месенджер», – повідомили у СБУ.

За вчинення підриву та виконання інших завдань росіяни обіцяли колаборанту грошову винагороду. Співробітники СБУ викрили чоловіка на етапі підготовки теракту, перехопили відправлення з вибухівкою та затримали.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі у нього вилучили предмети та компоненти для створення саморобної вибухівки. Також слідчі виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Слідчі СБУ повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану, та підготовка терористичного акту. Наразі затриманий під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.