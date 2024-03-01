Суд на 15 років ув’язнив інструктора з тактичної підготовки, який шпигував для росіян під виглядом тренувань на полігонах Миколаївщини. Про це у п’ятницю, 1 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, шпигун розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Псевдоінструктор підтримував зв’язок з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується в окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

«На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України. Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів», – повідомили у СБУ.

Крім того, щоб отримати інформацію він намагався використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у лютому 2023 року, коли той збирав інформацію для росіян. Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили схрон вогнепальної зброї та боєприпаси.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану, та зберіганні боєприпасів без дозволу. Зловмиснику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.