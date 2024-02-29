Соратник Іллі Киви отримав 15 років тюрми за вистежування комплексів ППО на Дніпропетровщині
Засуджений познайомився з Кивою у 2014 році та входив до його найближчого оточення
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Суд на 15 років ув’язнив соратника ліквідованого Іллі Киви. За даними слідчих, чоловік шпигував для росіян за комплексами ППО на Дніпропетровщині. Про це у четвер, 29 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.
Слідчі встановили, російський агент – житель Дніпра та прихильник кремлівської ідеології. Він входив до найближчого оточення Іллі Киви та очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії «ОПЗЖ». З Іллею Кивою чоловік познайомився у 2014 році.
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік залишився у Дніпрі, щоб працювати на користь окупантів. Він мав вистежувати локації української ППО поблизу обласного центру. Інформацію зловмисник передавав представнику російської розвідки через анонімний чат у месенджері.
Співробітники СБУ затримали російського шпигуна під час спецоперації восени 2022 року. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану, та призначив йому 15 років тюрми.
Нагадаємо, 6 грудня 2023 року, стало відомо про смерть Іллі Киви в Підмосков’ї, де він жив останнім часом. Після поширення інформації представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що за ліквідацією Киви стоїть СБУ.
Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014), фігурант Реєстру зрадників.
Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, в січні 2022 року Ілля Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року йому повідомили про підозру в державній зраді та позбавили депутатського мандата.