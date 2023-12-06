У середу, 6 грудня, у Підмосков'ї виявили тіло колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллі Киви. Таку інформацію опублікувало РЕН ТВ з посиланням на власні джерела.

«У Підмосков'ї виявили тіло екс-депутата Верховної Ради Іллі Киви», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про загибель Киви також підтверджує російське пропагандистське агентство РІА «Новости».

«Тіло, імовірно, екс-депутата Верховної ради Киви знайдено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району», – йдеться у повідомленні.

Обставини і причини смерті Киви не уточнюються.

Тим часом низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що за ліквідацією колаборанта і пропагандиста стоїть СБУ. Злочинця та зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.

Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У минулому радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). Фігурант Реєстру зрадників.

Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року йому було оголошено підозру в державній зраді та позбавлено депутатського мандата Верховною Радою України.

У листопаді Личаківський районний суд Львова заочно засудив колишнього депутата від ОПЗЖ Іллю Киву за низку злочинів проти національної безпеки та української державності. Прокуратура просила для нього довічного ув'язнення, проте суд призначив йому тільки 14 років в'язниці.

Новина доповнюється….