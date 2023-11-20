Іллю Киву заочно засудили на 14 років в'язниці

Минулого тижня Личаківський районний суд Львова заочно засудив колишнього депутата від ОПЗЖ Іллю Киву за низку злочинів проти національної безпеки та української державності. Прокуратура просила для нього довічного ув'язнення, проте суд призначив йому тільки 14 років в'язниці. Чим саме при ухваленні цього рішення керувався суд та чому відмовив у довічному ув'язненні, стало відомо лише після публікації повного тексту вироку.

Прокуратура просила суд про довічний термін через відеозапис «Обращение к братскому русскому народу!», опублікований 23 лютого 2022 року в Telegram-каналі The Kyva (Илья Кива), який тоді налічував понад 30 тис. підписників. На вказаному відео Кива вітав «братьєв» з «Днём защитника отечества», а також кликав в Україну «рускій мір».

«Как гражданин Украины, как народный депутат, как внук героя Советского Союза я хочу обратиться сейчас от лица наверное всего русскоговорящего населения моей страны к русским: с праздником вас братья,с праздником Днём защитника отечества… Русские, сегодня вы слышите в свой адрес бесконечные обвинения от отдельных украинских политиканов, которые являются марионетками Запада, они обвиняют вас в насилии, в интервенции, в несправедливости. Но я хочу сказать вам: помните и знайте ваши действия несут мир и самое главное надежду украинскому народу на возрождение!», – звертався до росіян Ілля Кива.

Експерт дійшов висновку, що це відео містить пропаганду до ведення агресивної війни та воєнних дій і вислови, які також формують в суспільстві проросійські настрої, інформаційно сприяють підриву української державності.

«Сегодня моя страна порабощена, фактически поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у неё нету будущего. Украине нужна помощь, украинскому народу нужно освобождение и мы рассчитываем на вас, потому что я знаю что украинцы, белорусы, русские этоодин народ, мы единая семья и придёт тот момент когда мы воссоединимся и будем вместе», – жалівся Кива.

Таким чином екс-нардепу висунули обвинувачували в умисних діях на зміну меж території та державного кордону України, вчинених представником влади, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України).

Під час оголошення рішення з’ясувалося, що Киву не засудили за вищезгаданою статтею. Як йдеться в повному тексті вироку, після оцінки всіх доказів колегія суддів вважає, що по цьому відео прокуратура помилково кваліфікувала дії Киви за ч. 3 ст. 110 КК України. Таким чином цей епізод перекваліфікували в публічні заклики до ведення агресивної війни за ст. 436 КК України.У висловах Киви судді не вбачають закликів до зміни меж території або державного кордону України, а лише те, що він пропагує війну.

Після інформації про вирок у своєму телеграм-каналі Кива записав відео, де наголосив, що звертатиметься в міжнародні інстанції. Вирок можна буде оскаржити в апеляції впродовж 30 днів з дня його проголошення.