Іллю Киву звинуватили у низці злочинів проти національної безпеки, через його заклики до захоплення державної влади і повалення конституційного ладу

У понеділок, 13 листопада, Личаківський районний суд Львова визнав колишнього депутата від ОПЗЖ Іллю Киву винним у низці злочинів проти основ національної безпеки та української державності. Екс-нардепа заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перші обвинувачення Кива отримав за те, що у 2020-2021 роках на своїй сторінці у Facebook публічно поширював комуністичну символіку. Зокрема, йдеться про розміщене його фото в хутряній шапці, на якій зображена п’ятикутна червона зірка із серпом та молотом. До того ж, цю шапку Кива демонстрував в студії забороненого телеканалу «News One» зі словами: «Я соблюдаю мораль! Я не соблюдаю эти бл***кие законы, которые они напринимали». Цей епізод також увійшов до обвинувального акту.

Далі Киву звинуватили у низці злочинів проти національної безпеки, через його заклики до захоплення державної влади і повалення конституційного ладу, а також ведення агресивної війни Росії проти України, які він транслював у соцмережах чи російських ЗМІ.

У вересні минулого року суд почав розглядати справу без участі Киви, оскільки він ухиляється від явки до правоохоронних органів та суду, та оголошений в міжнародний розшук. Слідству невідоме його точне місцезнаходження, за словами захисника, Кива вилетів до Іспанії, є підтверджуючі квитки. У суді його інтереси представляв адвокат Центру з надання безоплатної правової допомоги Євген Мартинюк.

Неодноразово на пошту суду надходили звернення начебто від Киви, але без електронного підпису чи якогось підтвердження його особи. Тоді екс-нардеп нібито просив розгляд справи в режимі відеоконференції, контакти наданого йому державою захисника, та запевняв, що планує залучити до судового розгляду свого адвоката. Проте жоден представник Киви так і не звернувся до суду, а з безоплатним адвокатом донині ніхто не зв’язувався. У листах адресат вказував московську адресу для зворотної відповіді. Також до суду у цьому році надійшов аналогічний лист, тільки з адресою Великої Британії.

До матеріалів справи увійшли епізоди, де екс-нардеп вже після російського повномасштабного вторгнення на територію України, засвітився на російських телепередачах. Як встановили слідчі, не пізніше 28 лютого 2022 року, перебуваючи в Москві, Кива знявся у телепередачі «Время покажет» телеканалу «Первый канал». Там він заперечував збройну агресію Росії проти України, а також звинувачував військово-політичне керівництво України у невиконанні «Мінських угод» та розв’язанні війни. У березні Кива вже давав коментарів в студії програми «60 минут» каналу «Россия-1».

У обгрунтуванні суспільної небезпеки зазначено, що Кива посягнув на національну безпеку України, суверенітет та територіальну цілісність держави, державну, економічну, інформаційну безпеку, а також в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога РФ.

У судових дебатах прокурор Роман Шолопа просив в суду для Киви довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наголошуючи, що таке покарання – справедливе і достатнє для виправлення.

Проте захисник заперечив, і просив визнати Киву винним лише за статтею щодо поширення комуністичної символіки, а також зменшити йому строк до 5 років. До того ж, адвокат звернув увагу на те, що цитати Киви були озвучені в суді прямою мовою – російською. Таким чином він наголошував на потребі перекладу.

«Я просив призначити покарання тільки по тій статті, яка є стовідсотково доведена. В мене нема якихось заперечень…Є вина, дії, доведення, свідки – призначати покарання. По інших позиціях я виходив з того, що крім процесуальних порушень, нема стовідсоткового доведення вини», — пояснює свою позицію адвокат.

У свою чергу, Киві також інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей за ч. 3 ст. 110 КК України, через його телеграм-канал «The Kyva» (Илья Кива), який на той момент налічував більше 30 тис. підписників. Саме ця стаття передбачала можливість довічного терміну ув’язнення.

Як встановили слідчі, не пізніше 23 лютого минулого року у «Telegram» Кива опублікував відео «Обращение к братскому русскому народу!», де говорив, що Україна «пропітана нацизмом і поставлєна на колєні Заподом», кликав «рускіх асвабадітєлєй», наголошуючи на єдності українців, росіян та білорусів.

Суд визнав винним Іллю Киву та призначив покарання:

5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109 КК України);

13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України);

3 роки позбавлення волі за публічні заклики до агресивної війни (ст. 436 КК України);

5 років позбавлення волі за публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади (ч. 2 ст. 436-1 КК України).

За сукупністю злочинів Киву заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.