Підсудний Ігор Нєкрасов (в синій куртці) та адвокат Юрій Палєй (в червоному светрі)

Шевченківський районний суд Львова слухає справу щодо 64-річного уродженця м. Южно-Сахалінська РФ Ігора Нєкрасова, якого обвинувачують у низці злочинів проти української державності. Ще на початку серпня 2022 року за поширення у Facebook картинок з комуністичною символікою його засудили до двох років умовно.

Як раніше слідчі з’ясували, в період з травня 2016 по травень 2022 років, Нєкрасов розмістив на своїй сторінці у Facebook сім зображень комуністичної символіки. У матеріалах справи йдеться про такі заборонені елементи: герб Радянського Союзу, прапор червоного кольору з серпом молотом перехрещеними між собою та п`ятикутною зіркою над ними, зображення портрету Сталіна, комуністичне гасло «Слава великому октябрю!».

Після цього у квітні 2022 року проти нього порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки). У судовому засіданні чоловік наголошував, що за національністю — «рускій». Нєкрасов дійсно народився в м. Южно-Сахалінськ РФ, а потім в 1987 році опинився в Україні по службі, оскільки є військовим лікарем. Відтоді він проживає у Львові, має українське громадянство.

Суду говорив нібито все його життя пов’язане з російською і радянською символікою, і не думав, що це завдає якоїсь шкоди. Між прокурором та обвинуваченим була угода, за якою Нєкрасов нібито визнав свою вину, а також обмовився: «Ну значит ошибку сделал, не подумал».

Щоправда, під кінець серпня того ж року проти Нєкрасова знову відкрили кримінальне провадження, але цього разу вже запідтримання російської ідеології. На етапі досудового розслідування йому призначили особисте зобов’язання, але під час слухання справи в суді змінили на домашній арешт у нічний період доби.

У суді інтереси представляє львівський адвокат Юрій Палєй, який є захисником коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону Олександра Косторного.

Палєй просив суд про залучення перекладача, оскільки Нєкрасов нібито не розуміє української мови, лише на побутовому рівні, хоча сам наголошував, що живе у Львові понад 30 років. Свою позицію адвокат агрументував тим, що хоч його підзахисний і працював на різних посадах у державних підприємствах України, але для цього не потрібні були знання української. На слуханні 15 листопада обвинувачений вже був із залученим перекладачем.

Слухання судової справи із залученим перекладачем

За текстом обвинувачення, 24 лютого 2022 року в «Однокласниках» з акаунту «Иван Коньяк» Нєкрасов розповсюдив публікацію із зображенням карти України в кольорах першого прапору Російської Імперії 1858 року (чорний, жовтий, білий — ред.), з написом «МАЛОРОССИЯ».

«Украина прекратит существовать в этом году! Дубость руководства ВСУ ведёт к концу этого проекта. Снова будет восстановленная дружественная страна братьев, а не предателей и гадов, будет Малороссия! Проект Украина признан: агрессивно-предательским и не жизнеспособным», — йдеться в тексті публікації.

Ще в одній поширеній публікації містяться тези російської пропаганди про те, що Київ жорстоко вісім років воював з Росією та вбивав дітей Донбаса тощо.

«Конечно, я отделяю ту Украину, которая осталась родной и братской, от Украины…Сейчас многие представители творческой интеллигенции моей страны, певцы, актёры, студенты МГИМО, бизнесмены говорят: «Нет войне!» Где вы были восемь лет, пока убивали русских людей в Донецке и Луганске?...», — йдеться в уривку тексту публікакації.

Не пізніше 30 квітня того ж року, обвинувачений з акаунту «Игорь Некрасов» неодноразово поширював відеозаписи екс-посадовця адміністрації президента РФ і пропагандиста Міхаіла Хазіна, де той закликає до агресивної війни тощо.

До нового обвинувального акту також увійшли епізоди поширення Нєкрасовим комуністичної символіки, але вже в «Однокласниках». Зокрема, 9 травня 2022 року він опублікував зображення з орденом вітчизняної війни, георгіївською стрічкою та написом «9 мая С днем победи!».

Також Нєкрасов поширив свою фотографію, де він стоїть у військовій парадній формі з нагородами, і в руці тримає прапор СРСР з серпом та молотом і текстом:

«Шолохов М. … «И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончике штыков» С Днём Победы!!!»

До того ж, як встановили слідчі, подібного роду публікації у квітні минулого року Нєкрасов перепощував у користувача «Александр Малик» в «Одноколасниках».

«Почему сегодня в мире, даже не самые симпатизирующие РФ люди начли постепенно понимать, что трагедия в Буче – это дело рук украинских нацистов? Потому что почерк. Характерный и так горячо любимый украинскими нацистами. Культ трупов, смерти, крови и зверских пыток – это их фетиш…Чем больше Украину снабжают вооружением страны Запада, тем меньше железнодорожных станций остаётся в стране. Кажется, так работает эта «математика»?», — йдеться в тексті.

Таким чином, Нєкрасову інкримінують: розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території, поєднаному з розпалюванням національної ворожнечі ( ч.2 ст.110 КК), ведення агресивної війни (ст. 436 КК), поширення матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України ( ч. 2 ст. 436-2 КК), а також дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі (ч.1 ст. 161 КК). До того ж, йому висунули обвинувачення у повторному поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК) і матеріалів, які виправдовують російську збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК).