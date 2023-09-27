Олександр Косторний на засіданні 27 вересня 2023 року

Корегувальник обстрілу Яворівського полігону Олександр Косторний 15 вересня уклав угоду з новим адвокатом Юрієм Палєєм, який є керівником львівського адвокатського об'єднання «Палєй і партнери». Раніше Косторного захищав в суді Ярослав Гандзюлюлевич, якого затримали на хабарі. Новий адвокат повністю заперечує вину Косторного й вважає, що в діях його клієнта не було складу злочину. Крім цього, Юрій Палєй звернувся до суду з проханням зробити слухання справи закритим. Адвокат вважає, що слухачі можуть поширювати конфіденційну інформацію, а ЗМІ посягають на честь та гідність Косторного. ZAXID.NET у середу, 27 вересня, відвідав засідання у Галицькому районному суді Львова.

Юрій Палєй заявив, що ЗМІ формують негативну громадську думку щодо Олександра Косторного. «Після розмови з підзахисним я хочу, щоб суд розв'язав питання про закрите судове засідання. Перша підстава – це те, що ми розглядаємо справу, яка передбачає державну зраду. Під час слідства можуть оголошувати дані, які містять державну таємницю. Друга – це те, що в ЗМІ є багато матеріалів, які висвітлюють хід судового засідання, формуючи негативну думку громадськості про мого підзахисного. Його називають злочинцем, який вже вчинив державну зраду. Це впливає на честь і гідність. Моя позиція така, що підзахисний взагалі невинний. Крім цього, вважаю, що в діях мого підзахисного відсутній склад злочину. Він не обвинувачуваний, а те, що на нього виливається грязь, то це паплюжить його права», – виголосив Юрій Палєй.

Суддя Віктор Романюк та адвокат Юрій Палєй (Фото ZAXID.NET)

На засіданні також був новий прокурор Сергій Єсипчук. Він заперечив перехід в закрите судове засідання, оскільки в матеріалах судової справи відсутні підстави для цього. Суддя Віктор Романюк зазначив, що на початку судового засідання секретар повідомив про пряму трансляція на сайті Судової влади. Він наголосив, що процес відкритий і відхилив клопотання.

«Суд враховує, що справа має великий суспільний резонанс, відповідно нею цікавляться журналісти, які подають свою точку зору на вказаний процес. Це їхнє право, так влаштована демократія. Якщо обвинувачений чи його захист вважає, що такий спосіб порушує чиїсь права, то для цього є засоби реагування», – сказав Віктор Романюк.

Адвокат Юрій Палєй зазначив, що ознайомився з усіма матеріалами кримінального провадження, але не опрацював всі докази, які подавав прокурор. Відтак він попросив у суду перерву, щоб ознайомитися. Суддя Віктор Романюк задовольнив клопотання і призначив нову дату засідання.

Зазначимо, що раніше Олександра Косторного захищав Ярослав Гандзюлевич. Проте його 9 серпня у Новояворівську затримали на хабарі. Адвокат обіцяв клієнтові вплинути на суддю Яворівського районного суду. Ярославу Гандзюлевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокат вніс 215 тис. грн застави та вийшов з СІЗО. Він розірвав угоди зі всіма своїми клієнтами.

Нагадаємо, що з червня 2022 року у Львові судять колишнього майора КДБ Олександра Косторного. Його звинувачують у тому, що він корегував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки або ж Яворівського військового полігону 13 березня 2022 року. За офіційною інформацією, внаслідок ракетних ударів загинула 61 людина. Поранення отримали ще понад 100.