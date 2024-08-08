Ігор Нєкрасов в суді просив перекладача з української на російську та заперечував свою провину

Шевченківський районний суд виніс вирок колишньому військовому лікарю, уродженцю Росії 65-річному Ігорю Нєкрасову, який на початку повномашстабного вторгнення активно поширював в «Однокласниках» дописи на підтримку Росії. В суді він просив перекладача з української на російську та заперечував свою провину. Однак суд призначив йому 6 років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Ігор Нєкрасов народився в Южно-Сахалінську в РФ, однак останні 30 років жив у Львові – у 1989 році він переїхав сюди на службу як військовий лікар. Відтоді він живе у Львові та має українське громадянство. З 1991 по 2007 роки Нєкрасов працював начальником медичної служби Оперативного командування «Захід».

В серпні 2022 року Шевченківський райсуд призначив йому 2 роки іспитового терміну за поширення у Facebook картинок з комуністичною символікою.

За версією слідства, у день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року у забороненій російській соцмережі «Однокласники» він поширив допис російською мовою із зображенням карти України в чорному, жовтому і білому кольорах, тобто в кольорах першого офіційного прапора Російської імперії 1858 року, з написом «Малороссия», з символами Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ століття та текстом: «Україна припинить існувати цього року! Неоковирність керівництва ЗСУ веде до кінця цього проєкту. Знову буде відновлена дружня країна братів, а не зрадників та гадів, буде Малоросія! Проєкт України визнано: агресивно-зрадницьким і не життєздатним». Крім цього, до допису була прикріплена стаття з підтримкою дій Росії.

У квітні-травні 2022 року на своїй сторінці в «Однокласниках» він поширював дописи на підтримку Росії, серед яких, зокрема, YouTube-відео з інтервʼю російського журналіста та колишнього посадовця адміністрації президента РФ із закликами до війни. 9 травня він поширював привітання з Днем перемоги із ілюстраціями, що містили комуністичну символіку – прапор СРСР із серпом і молотом.

У суді Ігор Нєкрасов свою вину заперечив та розповів, що його облікові записи в «Однокласниках» кілька разів були зламані, а вказані публікації на підтримку Росії він не поширював. При цьому, він стверджує, що нібито вивчав загальні питання щодо історії України, зокрема цікавився статтями, на його думку, видатного російського економіста і дійсно міг поширювати публікації про загально економічну ситуацію в світі.

Крім цього, з 2007 року він працював у комуністичній партії, ріс і навчався у СРСР, тому політика, що проводилась у ті роки, йому близька і він її особисто не засуджує. Під час судового засідання він зазначив, що у побуті розмовляє російською мовою, а його адвокат навіть вимагав перекладача з російської на українську, а те, що судове засідання велось українською мовою, назвав порушенням своїх прав.

«Вважає обвинувачення у скоєнні злочинів штучно щодо нього створеними, такі, на його думку, суперечать свободі слова, свободі його переконань і мають “інквизиційний” характер», – вказано у вироку суду.

Слідчі затримали його в серпні 2022 року та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ. Суддя не взяв до уваги зауваження Ігоря Нєкрасова щодо мови, зазначивши, що більше 30 років він живе у Львові в україномовному середовищі, тому не може не розуміти української мови.

Враховуючи обставини справи, 1 серпня суддя Шевченківскього райсуду Галина Білінська визнала Ігоря Нєкрасова винним у підтримці російської агресії та сукупно за всіма статтями призначила 6 років увʼязнення з конфіскацією майна. Попередній вирок Шевченківського райсуду він має виконувати окремо. Крім цього, він має сплатити 53 тис. грн за проведення експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що адвокатом Ігоря Нєкрасова був Ярослав Гандзюлевич – колишній адвокат засудженого за коригування російських ракет на Яворівський полігон Олександра Косторного. У серпні 2023 року адвоката затримали на хабарі в іншій справі.