Засудженні за держзраду Владислав Козєєв і Володимир Ятровський

Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки та Секретаріат уповноваженого з прав людини запустили сайт «Хочу к своим» із переліком колаборантів, які погодились на обмін у Росію. Серед тих засуджених, хто вже погодився на обмін, двоє мешканців Львівської області Владислав Козєєв і Володимир Ятровський.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що головною ціллю проєкту «Хочу к своим» є оприлюднення інформації про засуджених колаборантів, агентів, зрадників, які співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. На сторінці кожного, хто погодився на обмін у РФ, є коротка біографічна довідка, опис обвинувачення, а також письмова згода на обмін.

Всі засудженні за держзраду чи колабораціонізм ранжовані за регіонами. Серед тих, кого вже внесли в базу, двоє мешканців Львівщини – Владислав Козєєв і Володимир Ятровський.

48-річний Владислав Козєєв довічно засуджений за корегування російських ракет по Львову. Він має українське громадянство, хоча народився у місті Улан-Уде – столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство. До війни він працював у Росії та листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.

У травні 2022 року Владистав Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації. Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram росіянину Сєргєю Варіну. Зокрема за його наведенням 18 квітня 2022 року росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів.

У суді Владислав Козєєв своєї провини не визнав. Однак у травні 2023 року Залізничний районний суд Львова засудив його до довічного увʼязнення з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 ККУ. В червні 2024 року його вирок підтвердив Львівський апеляційний суд.

Переселенець Володимир Янтровський, який жив на Львівщині, отримав 13 років увʼязнення за передачу даних про місця перебування підрозділів ЗСУ терористичній організації «ДНР». У російській соцмережі «Однокласники» він спілкувався зі знайомим із Донецька та збирав інформацію про місця розташування, пересування та маскування підрозділів ЗСУ.

У суді Володимир Ятровський визнав свою вину та розповів, що справді спілкувався зі знайомим, який ще 10 років тому переїхав у Донецьк. На його прохання у травні 2022 року під приїхав на Львівщину збирати розвіддані. У прихистку для переселенців він постійно конфліктував із іншими мешканцями та хизувався звʼязками в Росії. В червні 2023 року Жидачівський районний суд Львівщини визнав його винним за ч. 7 ст. 111 ККУ та призначив 13 років тюрми.

Додамо, що через спеціальну форму на сайті «Хочу к своим» буде можливість поділитися інформацією про діяльність ворожих агентів.