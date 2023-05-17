Владислав Козєєв своєї вини не визнав, а в судових засіданнях поводився досить зухвало

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 47-річному уродженцю Росії Владиславу Козєєву, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянам. Корегувальника визнали винним у державній зраді та призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідний вирок винесла колегія суддів 16 травня, передає «Судовий репортер».

За матеріалами справи, після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram користувачу, підписаному символом «$». Слідство встановило, що цим псевдонімом користується росіянин Сєргєй Варін.

Зокрема, 17 травня минулого року Козєєв надіслав зображення з застосунку Google Maps з обведеними на ньому червоним маркером сервісом «Автошанс», лісистою місцевістю, заводом та залізничним мостом. Раніше 18 квітня росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів, у результаті чого семеро людей загинуло і ще 11 були поранені.

Козєєв неодноразово повідомляв про значну кількість вагонів-цистерн на залізничній колії. Також обвинувачений мав встановити присутніх у Львові іноземців, які планували приєднатися до Іноземного легіону тероборони. 19 травня минулого року Козєєв передав росіянам інформацію, що на ДП «Львівський державний авіаційно ремонтний завод» прибудуть винищувачі для ремонту і техобслуговування.

За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військової частини та військової техніки в одному з сіл Львівщини, навчального центру ЗСУ, нафтобази, мосту та інше.

Із вмісту телефону випливає, що Козєєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. У телеграм-каналі Соловьев Live обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

До початку великої війни в Україні Козєєв періодично їздив до Росії та працював там. На його телефоні збереглося багато російських номерів, в тому числі співробітників міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання, він хотів отримати паспорт громадянина Росії. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.

Прокурор запропонував призначити Владиславу Козєєву найсуворіше покарання. Сам Козєєв своєї провини не визнав, заявив, що не робив того, про що написано в обвинуваченні. У судових засіданнях він поводився досить зухвало. Під час оголошення вироку впевнено посміхався, а опісля відмовився брати примірник рішення і відповів: «Відправте до Верховного Суду».

Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде – столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство — привласнення 3600 гривень. У Козєєва було двоє дітей, але останні роки він проживав зі своїми батьками. 20 травня минулого року його затримали в батьківському домі, з вікон якого він теж робив фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.