Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Росії Миколі Грачову, який виправдовував війну та поширював дописи із захистом військових РФ.

Як вказано у матеріалах справи, Микола Грачов народився в селі Листвянка Алтайського краю в РФ, однак має українське громадянство та живе в Бродах. Під час повномасштабного вторгнення в забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» він поширював дописи із захистом російських військових та називав ЗСУ «неонацистами». Крім цього, він закликав до возз’єднання «радянської України»,

За цим фактом слідчі повідомили пенсіонеру про підозру ч. 2 ст. 236-2, ч. 3 ст. 436 (глорифікація військових РФ та виправдовування збройної агресії Росії проти України) ККУ.

У суді Микола Грачов свою провину визнав та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Враховуючи це, суддя Бродівського райсуду Анна Бунда визнала його винним у виправданні війни та призначила 5 років позбавлення волі, однак замінила реальний термін на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.