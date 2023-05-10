Зрадник зі Львова з позивним «Поляк» дає інтервʼю так званому російському воєнкору Алєксандру Сафіуліну

Галицький районний суд Львова виніс заочний вирок 46-річному львівʼянину, який з 2015 року воює за терористичне угрупування «ДНР» та брав участь у обстрілі позицій ЗСУ у Маріуполі.

Слідство зʼясувало, що у 2015 році 46-річний львівʼянин добровільно приєднався до терористичного угрупування «ДНР» та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції. Разом із окупаційними військами зрадник з позивним «Поляк» неодноразово обстрілював позиції українських військових у Маріуполі.

Окрім бойових дій, він вів пропагандистську діяльність. Зокрема він фігурував в інтерв’ю з так званим російським воєнкором, де не визнавав української влади та дискредитував воїнів ЗСУ. Згодом на камеру, «Поляк» демонстративно з РСЗВ БМ-21 «Град» обстрілював металургійний комбінат «Азовсталь», де на початку повномасштабного вторгнення переховувались тисячі цивільних.

Слідчі повідомили зраднику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) та ст. 258-3 (участь в терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.

4 травня Галицький районний суд Львова визнав львівʼянина винним та заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.