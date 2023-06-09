У травні 2022 року Володимир Ятровський приїхав з Донецької області на Львівщину, де надіслав представнику «ДНР» зібрані дані щодо підрозділів ЗСУ на Донеччині

Жидачівський районний суд Львівщини оголосив вирок переселенцю з Донеччини, який був викритий на колабораційній діяльності. За передачу даних про місця перебування підрозділів ЗСУ терористичній організації «ДНР» Володимира Ятровського ув’язнили на 13 років.

Як вказано у вироку суду, мешканець Лиманського району Донеччини під час повномасштабного вторгнення спілкувався із представником терористичної організації «ДНР» у російській соцмережі «Однокласники» та збирав інформацію про місця розташування, пересування та маскування підрозділів ЗСУ. У травні 2022 року Володимир Ятровський приїхав з Донецької області на Львівщину (смт Гніздичів Стрийського району), де надіслав представнику «ДНР» зібрані дані щодо підрозділів ЗСУ на Донеччині.

У суді Володимир Ятровський визнав свою вину та розповів, що його знайомий близько 10 років тому виїхав у Донецьк, вони продовжували спілкуватись в «Однокласниках». На сторінці свого знайомого обвинувачений бачив фото у військовій формі та дописи про підтримку Росії. Знайомий попросив його надати інформацію про місця розташування військ і Володимир Ятровський називав адреси. Проте у суді обвинувачений заявив, що не знав чи за цими адресами є військові підрозділи.

Згідно з відповіддю однієї з військових частин, «вказані у запиті адреси на той час входили до батальйонних районів оборони 2 та 3 десантно-штурмових батальйонів, в цей період противник безперервно та систематично здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів бригади».

Володимир Ятровський заявив, що, коли їх почали обстрілювати росіяни, був шокований. Після цього волонтери евакуювали їх на захід України. У школі, де був прихисток для переселенців, чоловік зловживав алкоголем та постійно конфліктував з іншими переселенцями про війну. За словами мешканця прихистку, Володимир Ятровський заявляв, що «зітре селище, бо знає, куди звертатися, а інших – уб’є, задушить». Іншим переселенцям він також заявляв, що має контакти у Росії.

Згідно з даними судово-психіатричного експерта, чоловік психічним захворюванням не страждає, виявляє легку розумову відсталість у вигляді олігофренії в степені легкої дебільності та може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Справу розглянув суддя Андрій Павлів, який визнав Володимира Ятровського винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Його ув’язнили на 13 років тюрми з позбавленням права працювати на певних посадах 13 років. На вирок ще може бути подана апеляція.