За співпрацю з ворогом чоловікові загрожує до 15 років тюрми

В одній зі шкіл на Львівщині СБУ затримала мешканця Лимана, якого підозрюють у співпраці з окупантами. Чоловік повідомляв терористам з «армії ДНР» про місця розташування та пересування ЗСУ. Зрадника затримали наприкінці грудня в школі, де він переховувався під виглядом внутрішньо переміщеної особи, повідомила прес-служба прокуратура у понеділок, 2 січня.

Затриманий за колабораціонізм чоловік родом з міста Лиман, що у Донецькій області. Деталей про нього не розкривають, відомо лишень, що зрадник переїхав на Львівщину наприкінці грудня і поселився у школі, вдаючи із себе переселенця. Служба безпеки викрила чоловіка і затримала його.

«За даними слідства, у травні 2022 року чоловік, через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники», надсилав представникам незаконного збройного формування так званої «ДНР» дані про місця дислокації, способи пересування та маскування підрозділів Збройних Сил України на території Лиманської територіальної громади», – розповіли у прес-службі прокуратури.

За даними СБУ, на Львівщині зрадник продовжував розвідувально-підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи чоловік продовжував збір інформації для ворожої спецслужби.

«Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР».Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом», – повідомила СБУ.

Чоловіка затримали на території школи я в одному зі смт Львівської області. Зраднику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Незабаром мешканця Лимана судитимуть за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України), санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.