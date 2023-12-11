Служба безпеки України у понеділок, 11 грудня, поділилася ексклюзивними кадрами з місця ліквідації російського колаборанта, державного зрадника та колишнього народного депутата України Іллі Киви.

На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де вбили зрадника. У відомстві зазначили, що недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

Як розповіли в СБУ, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

«Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте – Росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає ворогів України», – розповіли у відомстві.

Як інформував ZAXID.NET, 6 грудня, стало відомо про смерть Іллі Киви. Після поширення інформації представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що за ліквідацією Киви стоїть СБУ. Наразі деталей операції з ліквідації посадовця-зрадника немає.

Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014), фігурант Реєстру зрадників.

Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року йому було оголошено підозру в державній зраді та позбавлено депутатського мандата Верховною Радою України.