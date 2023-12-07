Тіло колишнього депутата знайшли на території готелю «Величъ Кантрі Клаб»

Слідчий комітет Росії повідомив, що екс-нардепа Верховної Ради та зрадника України Іллю Киву вбили під час прогулянки у Підмосков’ї. На тілі вбитого виявили два кульових поранення, повідомили російські слідчі у четвер, 7 грудня.

За даними слідства, Ілля Кива гуляв територією парку, розташованого поблизу котеджного селища у Підмосков’ї. Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що тіло Киви знайшли у селі Супонєво Одінцовського району.

Невідомий зробив кілька пострілів у бік Киви, через які він загинув на місці. На тілі Іллі Киви слідчі виявили два отвори від куль. Де саме розташовані ці отвори, слідчі не уточнили. Водночас російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що Киву знайшли на животі в снігу з кульовим пораненням у голові.

Росіяни вилучили з місця подій дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Окрім того, вони оглянули автомобіля Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці. Нагадаємо, російські медіа повідомили, що тіло колишнього депутата знайшли на території готелю «Величъ Кантрі Клаб».

Наразі триває слідство та низка експертиз, російські слідчі продовжують допитувати свідків. За фактом вбивства Киви слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода» пояснив, що Кива жив у підмосковному котеджі, оскільки дбав про свою безпеку. «Держава-агресор намагається так чи інак у цьому їм допомагати. Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався», – розповів Андрій Юсов.

Зазначимо, 6 грудня, після поширення інформації про смерть Іллі Киви Андрій Юсов підтвердив, що за ліквідацією Киви стоїть СБУ. Наразі деталей операції з ліквідації посадовця-зрадника немає.

Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Кива був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). Фігурант Реєстру зрадників.

Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року йому було оголошено підозру в державній зраді та позбавлено депутатського мандата Верховною Радою України.