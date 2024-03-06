Зраднику загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали російського шпигуна на спробі втечі з країни до Придністров’я. Чоловік шпигував для росіян у лавах ЗСУ. Про це повідомили у середу, 6 березня, у прес-службі ЗСУ.

Слідчі встановили, зрадником виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині «нульових» закінчив Московський державний університет і здобув диплом юриста.

«За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського ВНЗ та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ», – йдеться у повідомленні.

Однак у 2023 році чоловік звернувся до місцевого ТЦК та мобілізувався до Збройних сил України. Після зарахування до військового з’єднання він згодом потрапив на позиції українських військ у районі Бахмута.

Звідти чоловік почав передавати окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової через чат-бот, який адмініструють представники російської воєнної розвідки. Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент втік зі свого підрозділу.

«Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану, та дезертирство. Йому загрожує довічне ув’язнення.