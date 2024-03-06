СБУ затримала російського шпигуна, який мобілізувався до ЗСУ для збору розвідданих
Зрадник передавав окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Донеччині
Співробітники Служби безпеки України затримали російського шпигуна на спробі втечі з країни до Придністров’я. Чоловік шпигував для росіян у лавах ЗСУ. Про це повідомили у середу, 6 березня, у прес-службі ЗСУ.
Слідчі встановили, зрадником виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині «нульових» закінчив Московський державний університет і здобув диплом юриста.
«За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського ВНЗ та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь РФ», – йдеться у повідомленні.
Однак у 2023 році чоловік звернувся до місцевого ТЦК та мобілізувався до Збройних сил України. Після зарахування до військового з’єднання він згодом потрапив на позиції українських військ у районі Бахмута.
Звідти чоловік почав передавати окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової через чат-бот, який адмініструють представники російської воєнної розвідки. Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент втік зі свого підрозділу.
«Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти», – йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, що вчинена в умовах воєнного стану, та дезертирство. Йому загрожує довічне ув’язнення.