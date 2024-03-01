Чоловік дав інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Россия-1»

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру прикордоннику з Чернігівщини, який втік до Росії та дав інтерв’ю пропагандистському каналу. Про це повідомили у прес-службі ДБР у п’ятницю, 1 березня.

Наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу «Россия-1», в якому стверджувалося, що нібито майор-зв’язківець, який володіє секретною інформацією, перейшов на бік Росії.

Слідчі встановили, прикордонник з Чергігівщини під час відпустки виїхав до Німеччини начебто, щоб зустрітися із дружиною та дитиною. З відпустки чоловік не повернувся, натомість виїхав до Росії.

«Там майор дав інтерв’ю програмі “Вєсті” (телеканал «Россия-1»), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії російської федерації – терористичними. Цими діями зрадник надав безпосередню допомогу представникам Російської Федерації у створенні умов для виправдування збройної агресії Росії проти України», – повідомили у ДБР.

Прикордоннику оголосили про підозру у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці планують оголосити чоловіка у розшук та звернутися до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.