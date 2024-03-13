Депутатці загрожує до десяти років ув'язнення

У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали депутатку обласної ради. За даними слідчих, жінка співпрацювала з росіянами під час окупації міста. Про це у середу, 13 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, після окупації Херсона чинна депутатка облради підтримала російських загарбників та запропонувала їм свою допомогу. За особистої протекції окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо колаборантку призначили очільницею так званого Управління охорони здоров’я у складі місцевої окупаційної адміністрації Росії.

«На цій посаді вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених окупантів. Крім того, зловмисниця займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути правосуддя депутатка вигадала собі псевдонім, який використовувала під час оформлення до псевдоустанови та у подальшій підривній діяльності на користь Росії. Після звільнення Херсона вона зашилась у місті та позиціювати себе «поза політикою».

«Через певний час зловмисниця планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям. Але СБУ своєчасно викрила колаборантку і затримала її», – йдеться у повідомленні.

Депутатці оголосили про підозру у колабораційній діяльності та добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.