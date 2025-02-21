Слідство перевіряє також причетність дружини засудженого

51-річного українця Сергія С. засудили за підготовку диверсій у Польщі на замовлення російських спецслужб. Вроцлавський суд виніс вирок і засудив обвинуваченого на вісім років ув’язнення, повідомляє РАР.

Громадянина України затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі в січні 2024 року. Його звинуватили в участі організованої злочинної групи, яка займалася підготовкою та організацією диверсійних актів за наказом російських служб. Зловмисники планували підпалити різні об’єкти у Вроцлаві. Нижньосілезьке відділення прокуратури Вроцлава висунуло обвинувачення п’ятьом підозрюваним, зокрема громадянину Польщі та двом білорусам.

RMF пише, що підсудний не визнав вину, його пояснення були непослідовними, нелогічними і нещирими. Натомість на його вину вказували численні зібрані речові докази.

«Серед беззаперечних доказів суд назвав той факт, що камери відеоспостереження зафіксували Сергія С. та його телефон за кілька сотень метрів від лакофарбового складу, який планували підпалити, неподалік від паливного складу компанії “Орлен”, де зберігалося багато тонн пального», – пише польський сайт.

На думку судді, дружина Сергія С. про все знала, купувала квитки для чоловіка, гроші переказували на її картку, а після затримання чоловіка саме з нею зв’язався замовник цієї диверсії. Однак під час розслідування вона була свідком. Втім прокурор повідомив, що слідство перевіряє і її причетність.

Спершу прокуратура подала клопотання про засудження Сергія С. без суду і переконала його погодитися на 3 роки позбавлення волі. Однак Вроцлавський суд відхилив це клопотання і наполіг на повному судовому розгляді. Тоді прокурор вимагав 5 років позбавлення волі. Однак фінальним вироком суду було ув’язнення 51-річного Сергія С. на вісім років. Суддя Марцін Мичковський підкреслив, що покарання має бути суворим і є чітким сигналом як для засудженого, так і для всіх потенційних послідовників. Прокурор додав, що розслідування триває і формується черга нових підозрюваних.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час слідства 51-річний Сергій С. розповів, що після початку російсько-української війни незаконно втік з Одеси до Молдови, після чого переїхав з дружиною до Німеччини. Перед тим, коли Сергій ще проживав в Україні, у Telegram він познайомився з чоловіком під ніком Лакі Страйк, який назвався Олексієм і критикував українську владу в переписці. У січні 2024 року, коли Сергій С. переїхав до Німеччини, Олексій зв’язався з ним і запропонував підпалити лакофарбовий завод у Вроцлаві. За це пообіцяв заплатити 4 тис. доларів.