Cергій С. перебуває в СІЗО вже понад рік

У Польщі розпочався суд над громадянином України Сергієм С., якого звинувачують у підготовці та організації диверсій за завданням російської спецслужби. Вирок обвинуваченому винесуть 21 лютого. Про це повідомили радіостанція RMF24 та газета Fakt в п’ятницю, 7 лютого.

Під час слідства 51-річний Сергій С. розповів, що після початку російсько-української війни незаконно втік з Одеси до Молдови, після чого переїхав з дружиною до Німеччини. На початку 2022 року, коли Сергій ще проживав в Україні, у месенджері Telegram він познайомився з чоловіком під ніком Лакі Страйк. Олексій, так назвався співрозмовник, неодноразово критикував українську владу в листуваннях.

Коли Сергій С. переїхав до Німеччини, Олексій знову зв’язався з українцем. У січні 2024 року той запропонував Сергію підпалити лакофарбовий завод у Вроцлаві. За це зловмисник мав отримати 4 тис. доларів двома траншами.

«Сергій С. заявив, що не мав наміру виконувати завдання, а хотів обдурити замовника, який першим переказав йому на картку аванс у розмірі 2 тис. доларів», – ідеться в повідомленні.

На замовлення співрозмовника Сергій фотографував подвір’я позаду будівельних магазинів у Вроцлаві протягом п'яти днів перебування в Польщі.

51-річного зловмисника затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі на автовокзалі Вроцлава у січні 2024 року.

У суді Сергій стверджував, що відео з піротехнічною інструкцією, знайдене на його телефоні, було завантажене без його відома. Цікаво, що телефон обвинуваченого був зафіксований у Калінінградській області Росії та США. Підсудний стверджує, що ніколи там не був.

Прокурор інкримінував Сергію С. участь в організованій злочинній групі, яка мала готувати диверсії на користь іноземної держави. Наприкінці травня 2024 року звинувачення у цій справі висунули ще трьом фігурантам – громадянину Польщі та двом білорусам. Сергія С. також звинуватили в підготовці підпалу різних будівель у Вроцлаві.

Восени 2024 року прокуратура подала до суду клопотання про засудження Cергія С. без судового розгляду і домовилася з обвинуваченим, що він добровільно погодиться на покарання у вигляді трьох років тюрми. У жовтні 2024 року Вроцлавський суд відхилив це прохання і вирішив, що проти Сергія С. буде проведено повний судовий розгляд.

Прокурор у цій справі клопотав про п’ять років тюрми для підсудного. Він пояснив, що хоча йдеться лише про підготовку до диверсії, цей випадок показує, що диверсія не відбулася лише завдяки польським спецслужбам.

Захист стверджував, що обвинувачений не хотів скоїти підпал і не був агентом іноземної спецслужби. Адвокат просив винести виправдувальний вирок його підзахисному.