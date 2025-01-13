В'язень отримав пропозицію від представника Росії за грошову винагороду підпалювати автомобілі

У Львові викрили в’язня, який на замовлення Росії організовував підпали автомобілів військовослужбовців ЗСУ та поліцейських. Про це у понеділок, 13 січня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у в’язниці, в одному з месенджерів отримав пропозицію від представника Росії за грошову винагороду підпалювати автомобілі, які належать військовослужбовцям ЗСУ та працівникам поліції.

Для виконання завдання підозрюваний знайшов безпосереднього виконавця та організовував підпали двох автомобілів. Він надавав виконавцю чіткі інструкції, які саме автомобілі потрібно спалювати.

«Момент підпалу потрібно було зафіксувати на відео та надіслати відзнятий відеоматеріал йому для подальшого пересилання замовнику. Після чого він отримував оплату за вчинене», – повідомили деталі у Львівській обласній прокуратурі.

У прокуратурі не вказали, про яку саме установу відбування покарання йдеться. Однак, на опублікованих фото на форменому одязі правоохоронців є надпис – «Оперативний відділ ДУ “Львівська УПВ (№19)”», ця установа розташована на вул. Городоцькій у Львові.

Усі фото прокуратури у Львівській області

Як уточнили у поліції Львівської області, правоохоронці провели спецоперацію та запобігли вчиненню справжнього злочину, імітувавши підпал.

Мешканцю Запорізької області повідомили про підозру, йому інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.