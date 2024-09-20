Правоохоронці повідомили про підозри вже 169 паліям військових авто

З початку 2024 року правоохоронні органи зафіксували 266 фактів підпалів військовослужбовців та волонтерів. За підпалами стоять ворожі спецслужби, які підкуповують виконавців підпалів, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у п’ятницю, 20 вересня.

Так, речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець підтвердила, що росіяни вербують українців для підпалів авто, пропонуючи їм легкий заробіток у Telegram. Спочатку агентам дають завдання розвішати проросійські листівки, а згодом за грошову винагороду наказують здійснювати підпали.

«Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив – бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму», – повідомила Надія Максимець.

Підпали здійснюють для розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Зокрема, за словами Максимець, це стосується прифронтових регіонів.

Речниця Офісу Генпрокурора додала, що правоохоронці оперативно реагують на подібні злочини та вже відкрили 196 кримінальних проваджень, в межах яких повідомили про підозри 169 злочинцям. Загалом від початку року зафіксували 266 фактів підпалів військових авто, приблизно 300 машин знищили чи пошкодили.