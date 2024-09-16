Пожежа сталася о 4 ранку на вулиці Миколи Боб'яка

Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України повідомила про підпал свого автомобіля. Причину загорання автівки встановлюють правоохоронці.

Повідомлення про загорання двох автомобілів Nissan X-trail на вулиці Миколи Баб’яка в Ужгороді в ДСНС отримали о 04:22 16 вересня. Вогонь пошкодив салон та відсік двигуна, а до гасіння пожежі залучали дві одиниці техніки пожежно-рятувальних частин міста.

Згодом в обласному осередку Червоного Хреста написали у Facebook, що їх автівку підпалили невідомі і оприлюднили фото пошкодженого Nissan X-trail.

Вогонь пошкодив салон та відсік двигуна

«Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди! Як важко дається громадській організації отримати автомобіль, а нелюди за мить знищують старання», – зазначили в організації.

Причини загорання автомобіля встановлюють правоохоронці, розповів т.в.о. голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту. У разі виявлення ознак злочинних дій, спрямувати всі зусилля на пошуки винуватців», – сказав Мирослав Білецький.

У Закарпатській ОДА зазначили, що допоможуть відновити або купити новий автомобіль для Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста.