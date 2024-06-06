Вогонь з Mercedes перекинувся на припаркований поруч Buick Verano

Вночі 6 червня в Ужгороді невідомі підпалили Mercedes-Benz CLS 350, припаркований у дворі на вулиці Степана Дьолога. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, Mercedes належав місцевій рієлторці.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу автомобіля на вулиці Степана Дьолога надійшло о пів на другу ночі.

«До прибуття рятувальників, вогонь з легкового транспорту встиг перекинувся на сусідню автівку – Buick Verano 2012 р.в. Попри це, менш ніж за три хвилини пожежу вдалося загасити. Вогнем знищено автомобіль Mercedes-Benz, інший транспортний засіб пошкоджено», – розповіли у ДСНС.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, Mercedes, що згорів на парковці ЖК «Едельвейс», належав місцевій рієлторці.

У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що відкрили кримінальну справу за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавленняя волі на строк від трьох до десяти років. Підозрюваного у підпалі розшукують.