Поліцейські затримали паліїв, коли ті знімали пожежу на відео

У Хмельницькому затримали двох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ. За скоєне їм загрожує до 10 років тюрми. Про це повідомили 6 вересня у поліції області.

За даними слідства, 27-річний мешканець Вінницької області через один із месенджерів отримав пропозицію від росіян за грошову винагороду палити автомобілі, якими користуються представники Сил безпеки та оборони. За кожний знищений транспорт підозрюваному обіцяли перераховувати на криптогаманець по 2000 доларів, якщо він надсилатиме фото або відеопідтвердження виконаної роботи. Погодившись на таку пропозицію, виконавець взяв у помічники 17-річного знайомого, якому за допомогу пообіцяв із загальної суми платити по 200 доларів.

Чоловіки поїздом прибули до Хмельницького та оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

«Жодної оплати зловмисники за свою роботу не отримали. Затримали їх під час того, як вони знімали на відео палаючий автомобіль Hundai Santa Fe, який один із благодійних фондів передав у користування військовослужбовцю ЗСУ», – зазначають у поліції.

Правоохоронці також зʼясували, що далі двоє жителів Вінницької області планували продовжити серію підпалів на заході України.

Cлідчі оголосили чоловікам підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Речниця поліції Хмельниччини Інна Глега розповіла ZAXID.NET, що 27-річний підозрюваний не вперше опиниться на лаві підсудних. У минулому він неодноразово відбував покарання за вчинення крадіжок, розбоїв, незаконний обіг наркотиків. Тепер, окрім підпалу, він відповідатиме за втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність.