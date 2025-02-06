СБУ затримало паліїв у вересні 2024 року

Садгірський районний суд міста Чернівці визнав трьох буковинців винними у диверсії і в підпалах релейних шаф на залізниці. Працівники СБУ затримали чоловіків після чергового підпалу обладнання на залізничних коліях біля Чернівців та в сусідніх громадах. Їх російські спецслужби завербували через Telegram-канал для продажу наркотиків. У суді вони визнали свою провину.

Звербованим російськими спецслужбами диверсантам з Буковини – 18, 20 та 21 рік. Спочатку протизаконною діяльністю займався студент 3 курсу Чернівецького професійного машинобудівного ліцею, йдеться у вироку Садгірського районного суду м. Чернівці від 30 січня.

Станіслав Джелип моніторив у Telegram-канали з продажу наркотиків і таким чином натрапив на пропозицію легкого заробітку. Завдання агенти ФСБ спочатку давали для того, щоб випробувати буковинця. Чоловік сам малював графіті з провокативними написами на стінах, за що отримав гроші. Після кількох таких написів він розповів своїм друзям, двом братам Валентину та Миколі Ткачукам про заробіток. Ті вирішили також приєднатися до спільноти і заробляти таким чином гроші.

«За підпал релейної шафи пропонували 24 тис. грн, за підпал військового автомобіля – 42-45 тис. грн, за підпал будівлі ТЦК та СП коктейлем Молотова – 3 тис. доларів», – йдеться у вироку Садгірського районного суду м. Чернівці від 30 січня.

Ввечері 7 вересня 2024 року двоє хлопців підпалили релейну шафу біля залізничного перегону і зняли відео з підпалом для звітування перед ФСБ. На відео вони мали показати папірець із написом «Свалка 07.09.2024». Кодова фраза мала підтвердити, що відео зняте ними, а не вкрадене з інтернету.

Збитки залізниці за перший підпал оцінили у 449 тис. грн. Палії отримали на банківську картку винагороду від невстановленої особи трьома платежами на суму 24 тис. грн, які розділили між собою. Також 1000 грн перекинули третьому підозрюваному – студенту, який не зміг прийти на місце злочину.

Опівночі 11 вересня підозрювані підпалили ще одну релейну шафу і надіслали замовнику відео, на якому був аркуш паперу з кодовим словом «Вампир». Збитки від пожежі становлять близько 502 тис. грн. Винагороду на цей раз підпалювачі не отримали.

У суді обвинувачені визнали вину частково. Захисники просили суд помʼякшити вирок їх підзахисним, оскільки ті начебто не діяли з метою ослаблення держави, а лише хотіли заробити грошей. Захисниця студента просила виключити з обвинувачення її підзахисного підпал першої шафи, оскільки він там присутній не був.

Однак колегія суддів взяла до уваги свідчення двох братів, що саме студент розповів їм про можливість заробітку, після чого вони всі разом вирішили заробити на підпалах гроші. Вони мали йти втрьох на перший підпал, але одного з них не відпустила мати. Однак судді врахували щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину як помʼякшувальні обставини.

Усіх трьох засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Із засуджених на користь АТ «Укрзалізниця» стягується матеріальна шкода в сумі 951 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.