У п’ятницю, 14 лютого, суд у Польщі на п’ять з половиною років ув’язнив двох росіян за зв’язки з російською ПВК «Вагнер» і шпигунство. Про це повідомило агентство Reuters.

«Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити, що найманці “Вагнера” вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють», – заявив речник окружного суду в Кракові.

Росіян Олексія Т. і Андрія Г. затримали у Варшаві в серпні 2023 року за звинуваченнями в роботі на іноземну розвідку, а також за участь в міжнародному збройному угрупуванні для вчинення терактів.

Слідчі встановили, що зловмисники розклеїли у Кракові та Варшаві плакати з QR-кодами, які вели на сайт рекрутингу до ПВК «Вагнер». Раніше вони робили те саме у Франції та Німеччині, аби висміяти оборонну політику західних країн, зазначає агентство.

Адвокат Андрія Г. заявив, що його клієнт, ймовірно, подасть апеляцію на рішення суду.

Західні посадовці вважають, що агенти, яких спонсорує Росія, стоять за низкою злочинів по всій Європі, включаючи підпали на заводах і об'єктах критичної інфраструктури, фізичні напади й навіть змову з метою вбивства керівника найбільшої німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. Росія заперечує свою причетність до цих злочинів.