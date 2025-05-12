Під час загоряння в ТЦ не спрацювали пожежні штори

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у підпалі торгівельного центру Marywilska 44 у Варшаві, який загорівся минулого року, винні російські спецслужби. Про це він написав на своїй сторінці в Х у неділю, 11 травня.

Туск заявив, що польська влада «точно знає» про причини пожежі – за його словами, це був підпал, який влаштували на замовлення російських спецслужб.

«Деяких винних вже затримано, усіх інших встановлено та розшукують. Ми вас усіх знайдемо», – повідомив Туск.

Інших деталей щодо розслідування пожежі у Варшаві польський прем’єр-міністр не уточнив.

Нагадаємо, пожежа у торгівельному центрі Marywilska 44 спалахнула 12 травня 2024 року. Вогонь зайнявся у кількох місцях ТЦ площею 240 м2.

У торгівельному комплексі розташовані 1400 магазини – більшість із них були родинними бізнесами, які втратили в пожежі все майно. За даними продавців, під час займання вогню в ТЦ не спрацювали пожежні штори у торгових залах. Правоохоронці затримали 12 людей, причетних до підпалу – серед них є громадяни Білорусі, Польща та України.

Зазначимо, того ж місяця, 9 травня 2024 року, у литовському Вільнюсі сталася пожежа у торгівельному центрі. За даними правоохоронців, у підпалі підозрюють громадянина України, який, ще не досягши повноліття, погодився скоїти підпал в магазині ІКЕА. Зазначається, що підозрюваний підліток та ще один українець погодилися здійснити підпали, а також підірвати торгівельні центри Литви та Латвії за 10 тис. євро та автомобіль BMW. Про теракти на території ТЦ зловмисники домовилися під час таємної зустрічі у польській Варшаві.

Литовські правоохоронці проводять розслідування спільно з польськими, оскільки одного з підозрюваних українців затримали саме в Польщі. За даними прокуратури, за підпалом магазину IKEA у Вільнюсі та підпалами торгових центрів у Польщі – зокрема, у Варшаві – стояла та ж група, діяльність якої, як вважає слідство, координувала російська спецслужба.