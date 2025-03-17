До підпалів ТЦ у Литві та Польщі може бути причетне одне угруповання

Литовська влада повідомила, що до підпалу магазину IKEA у Вільнюсі у травні 2024 року причетна російська військова розвідка. Підозрюваний у підпалі магазину, якого взяли під варту, погодився на пропозицію росіян здійснити низку терактів у Латвії та Литві, повідомило у понеділок, 17 березня, АР із посиланням на повідомлення литовської генеральної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний громадянин України, який на момент скоєння підпалу був неповнолітнім, скоїв підпал в одному з магазинів шведської мережі ІКЕА на замовлення російських спецслужб та військової розвідки Росії. Зловмисник підпалив магазин у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Зазначається, що підозрюваний підліток та ще один українець погодилися здійснити підпали, а також підірвати торгівельні центри Литви та Латвії за 10 тис. євро та автомобіль BMW. Про теракти на території ТЦ зловмисники домовилися під час таємної зустрічі у польській Варшаві.

«Ці терористичні акти були спрямовані на серйозне залякування суспільства обох країн, незаконне примушення Литовської Республіки, Європейського Союзу та інших держав до скорочення або припинення підтримки України, а також дестабілізацію найважливіших політичних, економічних і соціальних структур держави», – йдеться в повідомленні.

Литовські правоохоронці проводять розслідування спільно з польськими слідчими, оскільки одного з підозрюваних українців затримали саме в Польщі. За даними прокуратури, за підпалом магазину IKEA у Вільнюсі та підпалами торгових центрів у Польщі стояла та ж група, діяльність якої, як вважає слідство, координувала російська спецслужба.

Нагадаємо, внаслідок підпалу 9 травня 2024 року склад магазину IKEA зазнав збитків у майже 500 тис. євро. Втім, від пожежі ніхто не постраждав.

Зазначимо, у Польщі того ж місяця згорів торгівельний центр – тоді прем’єр-міністр країни Дональд Туск припустив, що до підпалу причетні російські спецслужби. Правоохоронці затримали 12 людей, причетних до підпалу – серед них є громадяни Білорусі, Польща та України.