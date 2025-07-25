Окружна прокуратура Кракова розпочала розслідування щодо колишнього військовослужбовця, який у профілі в тіктоці згадує про вступ до армії Російської Федерації та участь у боях проти України. Про це у п’ятницю, 25 липня, повідомила радіостанція RMF24.

Прессекретар 8-го військового відділу прокуратури Олівія Божек-Михалець розповіла, що наразі триває розслідування щодо факту участі польського громадянина у діяльності іноземної розвідки та діяльності в її інтересах шляхом поширення дезінформації через тікток.

Зазначають, що колишній військовий веде профіль PolaknaDonbasie. Саме там поляк розповів, що брав участь у боях на ділянці фронту між Запоріжжям і Донбасом, проте наразі деталі його служби у лавах армії Російської Федерації невідомі.

За версією слідства, підозрюваний поширює неправдиву та маніпуляційну інформацію, зокрема таку, що спрямована на «серйозні порушення ладу у Республіці Польща».

Нагадаємо, у квітні Польща вперше за запитом СБУ передала Україні російського пропагандиста. Правоохоронці не розголошували ім’я затриманого, однак судячи з матеріалів справи йдеться про Кирила Молчанова.