Українця 20 березня затримало Агентство внутрішньої безпеки

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 47-річного українця, який шпигував для росіян неподалік Варшави на території Мазовецького воєводства. Речник МВС Яцек Добжинський у понеділок, 31 березня, розповів, що затриманий збирав інформацію про військові об'єкти.

«За словами підозрювано, для своєї діяльності він має ідеологічні мотиви своєї діяльності, що випливають із зв'язків з Росією. Районний суд для у Варшаві заарештував його на три місяці», – написав Яцек Добжинський.

Він додав, що з початку 2025 року у Польщі затримали 44 людини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Серед них є росіяни, білоруси, українці та поляки.

За інформацією польської прокуратури, українця затримали 20 березня та провели обшук у його помешканні. Йому загрожує від п'яти до 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року у Польщі на вісім років ув'язнили 51-річного українця Сергія С., якого російські спецслужби завербували підпалити завод у Вроцлаві. Як винагороду за диверсію йому пообіцяли 4 тис. доларів. Українець не визнав провину й заявляв, що докази проти нього нелогічні.