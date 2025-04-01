З Польщі до України депортували псевдополітолога Кирила Молчанова

Співробітники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України разом з правоохоронцями Польщі у межах міжнародної спецоперації на території Євросоюзу затримали так званого політексперта з оточення Віктора Медведчука. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ. Правоохоронці не розголошують ім’я затриманого, однак судячи з матеріалів справи йдеться про Кирила Молчанова. У СБУ повідомили, що вперше з 2022 року в Україну за запитом правоохоронців передали російського пропагандиста.

Зазначимо, що першим про затримання Кирила Молчанова повідомив експрем’єр-міністр України та державний зрадник Микола Азаров. За його словами, Молчанов отримав листа з Німеччини із запрошення для нібито для вручення гранту, однак по дорозі його заарештували у Польщі, а звідти депортували до України.

За даними СБУ, так званий політтехнолог Кирило Молчанов працював у медійній команді підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Він на замовлення ФСБ та російської служби зовнішньої розвідки дискредитував Україну на міжнародній арені та намагався розхитати внутрішню ситуацію в країнах-партнерах.

У 2022 році Молчанов підтримав повномасштабне російське вторгнення та втік до країни-агресора. Там він став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).

«Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні. Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, затриманий систематично закликав до організації замовних терактів в Україні. Для цього він використовував свій Telegtam-канал, де регулярно публікував чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

Наразі СБУ повідомила Молчанову про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників та колабораційній діяльності.

Додамо, що про затримання Молчанова також повідомляв Дмитро Василець, якого у 2018 році судили за причетність до створення телеканалу бойовиків «Новороссия ТВ» у так званій «ДНР». Адвокаткою Васильця була Світлана Новицька, яку підозрюють у державній зраді.