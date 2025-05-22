Зазначається, що українець своїми діями підтримував агресію Росії

Естонія депортувала та передала українській владі громадянина України Станіслава Матлака. Його підозрюють у зв’язках із російською ФСБ. Про це пише естонський мовник ERR з посиланням на поліцію безпеки (КаПо) в четвер, 22 травня.

Як йдеться, за пропозицією поліції безпеки Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії анулював посвідку на проживання Матлака із міркувань національної безпеки.

«КаПо встановила, що Станіслав Матлак мав контакти з російською спецслужбою ФСБ і своїми діями підтримував агресію Росії проти України», – ідеться в повідомленні.

Департамент поліції та прикордонної охорони вислав Станіслава Матлака з території Естонії та передав його українській владі для «подальших дій». Українські правоохоронні органи наразі не повідомляли про таку видачу.

«Усі іноземні громадяни, які проживають і перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов’язані повідомляти поліцію безпеки про контакти з іноземними спецслужбами», – нагадала прессекретарка поліції безпеки Марта Тууль.

Відомо, що Матлак мешкав в Естонії на підставі посвідки на проживання з 2019 року.