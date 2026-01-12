Наразі мережа працює лише в історичному центрі та в прилеглих районах

В Україні вперше запустили стандарт зв’язку п’ятого покоління 5G. Пілотний швидкісний зв’язок із 12 січня запрацював у Львові. Наступні міста – Бородянка та Харків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні в центрі Львова запустили пілот 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента. Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G», – повідомив Михайло Федоров.

Запуск технології 5G у Львові вже підтвердили мобільні оператори Kyivstar, Vodafone та lifecell. Наразі мережа працює лише в історичному центрі та в прилеглих районах. iPhone переходять на нову мережу автоматично, потрапляючи в зону її дії. Телефони на Android необхідно перейти в налаштування > мережа/підключення > мобільна мережа > режим мережі (або опції стільникових даних) і виберіть 5G/LTE/3G (авто) або просто 5G.

Після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології 5G розширять і на інші українські міста. Зокрема, у січні технологія має запрацювати у Бородянці, у лютому – в Харкові.

До слова, в Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G-технологію 27 травня 2024 року. Тоді івано-франківський інноваційний центр «Промприлад», київський офіс оператора мобільного зв’язку Vodafone, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість зв’язку.

Загалом із 2018 року в Україні діє стандарт зв’язку четвертого покоління 4G LTE. Його використовують всі три мобільні оператори – Kyivstar, Vodafone та lifecell.