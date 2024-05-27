Український оператор мобільного зв’язку Vodafone вперше в тестовому режимі запустив 5G-технологію. Про це у понеділок, 27 травня, повідомив віце-прем’єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює», – написав Федоров.

За словами Михайла Федорова, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Україна повинна розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну, зазначив віце-прем’єр–міністр.

«Дякую нашим партнерам – компаніям Vodafone та Nokia – за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію. Випробування підтвердило очікувані значення щодо швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного інтернет-зв’язку», – додав Михайло Федоров.

В Україні стандарт звʼязку четвертого покоління 4G LTE був запущений у 2018 році. Його використовують всі три мобільні оператори – «Київстар», Vodafone та lifecell. Зазначається, що 5G – це п'яте покоління бездротового мобільного зв'язку, яке є прямим наступником 4G. Технологія 5G пропонує значно вищу швидкість передачі даних, меншу затримку та більшу пропускну здатність, ніж 4G. Більшість сучасних смартфонів вже мають відповідну підтримку.

До слова, нещодавно депутати підтримали законопроект про єдину роумінгову систему з Євросоюзом. Рішення дозволить українцям не сплачуватимуть гроші за послуги роумінгу упродовж чотирьох місяців перебування в країнах Євросоюзу.