Скільки компаній збанкрутували у 2025 році

Упродовж 2025 року в Україні стартувало 780 судових процесів про банкрутство юридичних осіб. Як повідомляє «Опендатабот», до списку неплатоспроможних потрапили не лише дрібні фірми, а й промислові гіганти з мільярдними оборотами.

Найбільшим банкрутом року стала компанія «Дегс холдинг», що спеціалізувалася на торгівлі природним газом. За 2024 рік оборот підприємства перевищив 7,7 млрд грн.

До трійки компаній із найбільшими доходами, що розпочали процедуру банкрутства, також увійшли «Прайд Солюшнс Україна» (оптова торгівля, дохід – 6,08 млрд грн) та «Опт-системс» (виробництво алкогольних напоїв, дохід – 5,46 млрд грн).

Серед інших відомих імен у першій десятці – «Київмедпрепарат» (3,57 млрд грн), Криворізький залізорудний комбінат (3,44 млрд грн) та виробник шин «Преміорі» (4,01 млрд грн).

Які галузі постраждали найбільше?

Найважча ситуація спостерігається у сфері оптової торгівлі, тут про неплатоспроможність оголосили відразу 266 підприємств. П’ятірка найбільш вразливих секторів виглядає так:

оптова торгівля – 266 компаній;

сільське господарство – 71;

операції з нерухомістю – 53;

будівництво – 48;

роздрібна торгівля – 38.

Сфери компаній-банкрутів у 2025 році / Інфографіка «Опендатабот»

Статистика свідчить про те, що українські підприємці майже не вірять у відновлення платоспроможності. Лише 48 компаній (менш як 1%) спробували скористатися процедурою санації, щоб врятувати бізнес. Водночас 84% усіх банкрутів – це товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Як зазначили аналітики, новим явищем для ринку стала превентивна реструктуризація – інструмент, який почали тестувати лише шість компаній (зафіксовано вісім справ). Тобто бізнес таки намагається шукати альтернативні шляхи виживання ще до офіційного краху.