Коли діти спускалися з гірки, дорослий чоловік розбив носа 11-річному хлопцю

Поліцейські встановили особу зловмисника, який напав на дитину, що каталася на гірці у Львові. У хлопця травма носа, його батьки написали заяву в поліцію.

Інцидент трапився у неділю, 11 січня, на льодяній гірці біля школи на вул. Миколайчука, 18. Про нього написала мама хлопчика Анна Пелешко.

«Приблизно о 16:30 на мого 11-річного сина напав невідомий чоловік (орієнтовно 40 років) та завдав йому тілесних ушкоджень. Дістатися додому дитині допомогли друзі. На жаль, серед свідків наразі лише діти. Тому дуже прошу всіх, хто був на місці події та бачив, що сталося, зв’язатися зі мною. Можливо, хтось упізнає нападника або зможе надати свідчення», – написала жінка пізно ввечері неділі у фейсбук.

Хлопця оглянули медики травмпункту на вул. Орлика, 4, у нього забій і травма носа. Його мама написала заяву у поліцію. Про побиття дитини сповістили також медики лікарні.

Ввечері 12 січня у поліції Львівщини повідомили, що встановили чоловіка, який побив хлопця.

«Батько однієї з дівчаток зробив висновок, що хлопчик чимось образив його доньку та вирішив провчити його, спричинивши тілесні ушкодження», – зазначили у поліції.

Там розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), що передбачає штраф, громадські роботи чи виправні роботи.