Венесуела закупила системи ППО С-300 та «Бук-М2» у 2009 році

Системи ППО С-300 та «Бук-М2» мали стати потужним символом тісних звʼязків між Росією та Венесуелою. Проте вони не спрацювали під час захоплення місцевого диктатора Ніколаса Мадуро. Про це у понеділок, 12 січня, повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела серед американських чиновників та аналіз знімків.

Венесуела купила російські системи ППО С-300 та «Бук-М2» у 2009 році, на тлі напруженості у відносинах з Вашингтоном. Тодішній президент країни Уго Чавес проголосив цю зброю стримувальним фактором проти американської агресії. Проте їх не підʼєднали до радарів, коли американські вертольоти увійшли в повітряний простір, щоб захопити президента Ніколаса Мадуро.

Журналісти видання пишуть, що Москва могла тихо дозволити свої військовій техніці у Венесуелі прийти у непридатний стан, щоб уникнути більшого конфлікту з Вашингтоном. Якби венесуельські військові збили американський літак, Кремль отримав би серйозну відповідь.

Крім цього, венесуельські переносні зенітно-ракетні комплекси також не змогли значною мірою захистити повітряний простір країни від американських літаків. У жовтні Мадуро показав арсенал російських ПЗРК «Ігла», масове придбання яких у 2017 році непокоїло американських чиновників.

Двоє американських чиновників, знайомих з операцією, припустили, що жорстка відповідь військових США могла перешкодити венесуельським військовим стріляти зі своїх ПЗРК.

Нагадаємо, 3 січня США провели успішну операцію проти Венесуели, затримали і вивезли звідти Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.

5 січня відбулося перше судове засідання у справі Мадуро. Він та його дружина не визнали провини в суді.