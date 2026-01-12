Ухилянтів сховали в опломбованій фурі з ящиками пива

На кордоні з Молдовою в пункті пропуску «Мамалига» викрили іноземця, який намагався у вантажівці вивезти з України сімох чоловіків призовного віку. Ділок отримав за поїздку від кожного клієнта від 6 до 13 тис. євро. Однак реалізувати до кінця свій план іноземцю не вдалося, його та ухилянтів затримали. Організатору оголосили про підозру, а чоловіків передали військовослужбовцям.

За даними прокуратури Буковини від 12 січня, іноземець, який намагався вивезти військовозобов’язаних з України, працює приватним перевізником на вантажному автомобілі. Він постійно здійснював міжнародні перевезення різного вантажу.

Однак на початку січня 2026 року, чоловік вирішив «підзаробити» і приховано переправити разом із товаром військовозобов’язаних, яким заборонено покидати територію України. Іноземець виконував міжнародне перевезення алкогольної продукції – пива. За правилами перевезення, причіп з таким товаром має бути опломбований. Підприємець розраховував, що прикордонники не будуть перевіряти опломбований вантаж. Тож він спочатку забрав п’ятьох чоловіків у Києві, а згодом – ще двох у Хмельницькому та Хотині.

«Водій відчинив опломбований напівпричіп і наказав пасажирам сховатися у вантажному відсіку. Також він детально проінструктував їх: у разі зупинки транспортного засобу – не рухатися, мовчати та не видавати жодних звуків», – повідомили в прокуратурі Буковини. Про успішний перетин кордону перевізник планував повідомити спеціальним «паролем» – тричі вигукнути з кабіни слово «Україна!».

Прикордонники та працівники СБУ викрили водія та його сімох пасажирів на території міжнародного пункту пропуску «Мамалига», що розташований на території Дністровського району Чернівецької області. Іноземця затримали. Під час обшуку в нього вилучили 34 тис. євро. Також йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.